India

oi-Srinivas Mittapalli

ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త,సినీ ఫైనాన్షియర్,హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్‌కుంద్రా పోర్న్ రాకెట్ కేసులో మరిన్ని సంచలనాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. తాజాగా నటి,కామసూత్ర 3డీ ఫేమ్ షెర్లిన్ చోప్రా పోర్న్ రాకెట్‌పై పలు విస్తుపోయే విషయాలు వెల్లడించారు. రాజ్‌కుంద్రా తనను తప్పుదోవ పట్టించి పోర్న్ చిత్రాల్లో నటించేలా చేశారని ఆరోపించారు. గ్లామరస్ వీడియోలని చెప్పి తనతో అగ్రిమెంట్ చేయించుకుని... ఆపై బోల్డ్ చిత్రాల్లో నటింపజేశారని ఆరోపించారు. అంతేకాదు,ఆ వీడియోలు శిల్పాశెట్టికి నచ్చాయని... పోర్న్ వీడియోలు చేయడంలో తప్పేమీ లేదని తనను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేశాడని ఆరోపించారు.ప్రముఖ జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో షెర్లిన్ చోప్రా పోర్న్ రాకెట్‌పై స్పందించారు.

Raj Kundra Arrest : శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్‌ కుంద్రాలో మరో కోణం-పోర్న్ చిత్రాలు-పక్కా ఆధారాలతో అరెస్ట్

Porn Racket: పోర్న్ కాంట్రాక్ట్ కాపీ లీక్... అశ్లీల చిత్రాల్లో నటీనటుల అంగీకారం కోసం...

English summary

Bollywood heroine Shilpashetty's husband Rajkundra Porn Racket-Sherlyn Chopra alleged that he was misguided her into acting in porn films. She allegedly made glamorous videos and made an agreement with her ... and then acted in bold films.