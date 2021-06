India

oi-Dr Veena Srinivas

అల్లోపతి వైద్యం కరోనా కట్టడిలో విఫలమైందని, అదో పనికిమాలిన వైద్యమని, లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి కారణం ఇదే అంటూ ఇటీవల యోగా గురువు రాందేవ్ బాబా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. తన వ్యాఖ్యలతో దేశవ్యాప్తంగా వైద్యులను రెచ్చగొట్టిన యోగా గురువు రామ్‌దేవ్ బాబాకు ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ లీగల్ నోటీసులు పంపించింది. ఈ అంశంపై తనపై ఉన్న పోలీసు కేసులపై స్టే విధించాలని కోరుతూ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.

English summary

Yoga guru Baba Ramdev has moved the Supreme Court seeking a stay of the proceedings in multiple FIRs lodged against him in various states over his remarks on allopathy in which he criticised doctors over the treatment method for Covid-19 cases. Baba Ramdev in his petition has sought a stay on the proceedings in FIRs lodged by Indian Medical Association (IMA) in Patna and Raipur branches and asked for a transfer of the FIRs to Delhi.