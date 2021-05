మోదీ.. నీ కాళ్లు మొక్కుతా, కక్ష మానుకో -సీఎస్ రీకాల్ రాష్ట్రాలకే అవమానం -బెంగాల్ సీఎం మమత సంచలనం

National

oi-Madhu Kota

''బెంగాల్ ప్రజల బాగు కోసం అవసరమైతే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కాళ్లు పట్టుకోడానికి కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. కానీ వ్యక్తిగతంగా నన్ను ఇంత ఘోరంగా అవమానిస్తే మాత్రం సహించబోను. ఎన్నికల్లో మిమ్మల్ని(బీజేపీని) ఛీకొట్టిన బెంగాల్ ప్రజలు మమ్మల్ని(టీఎంసీ) గెలిపించారే దుగ్ధతో ఇలా చేస్తున్నారా? ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత కూడా రాజకీయాలేంటి? కక్షలు, ప్రతీకార రాజకీయాలు ఎప్పటికి మానేస్తారు?'' అంటూ పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. శుక్రవారం నాడు ప్రధాని బెంగాల్ పర్యటన సందర్భంగా తలెత్తిన ప్రోటోకాల్ వివాదాలపై సీఎం మమత శనివారం వివరణ ఇచ్చారు. కోల్ కతాలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు..

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who was targeted by Centre on Friday for skipping cyclone Yaas review meeting with PM Modi, on Saturday hit back at the union government asking the Prime Minister to end political vendetta and demanded that order to recall Chief Secretary Alapan Bandopadhyay must be withdrawn. Responding on Friday's row over cyclone Yaas meeting, Mamata Banerjee said, "Under a plan, they were showing some vacant chairs. Why would I sit when I could see political party leaders who were not entitled to attend the meeting, I did meet the PM." "If prime minister asks me to touch his feet for welfare of Bengal people, I am ready to do that but I should not be insulted," she said.