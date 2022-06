MLAs: సీఎం రాయభారం, రెబల్ ఎమ్మెల్యేల హోటల్ లోకి నో ఎంట్రీ, మాటల్లేవ్, మాట్లాడుకోవడాలు లేవు, సారీ!

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్/ సూరత్/ ముంబాయి: శివసేన పార్టీకి చెందిన రెబల్ మంత్రి ఏక్ నాథ్ షిండేతో పాటు సుమారు 22 మంది తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న గుజరాత్ లోని సూరత్ లోని ఓ ప్రముఖ హోటల్ లో మకాం వేశారు. సూరత్ లో మహారాష్ట్ర ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న స్టార్ హోటల్ దగ్గర భారీ పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. బయట వ్యక్తులు ఎవ్వరూ హోటల్ లోకి వెళ్లడానికి పోలీసులు అవకాశం ఇవ్వడం లేదు. అయితే మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్దవ్ ఠాక్రే దూతలుగా వెళ్లిన ఇద్దరు శివసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులను సైతం సూరత్ లోని హోటల్ కి వెళ్లడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు.

ముంబాయి నుంచి వచ్చిన ఇద్దరు రాయభారులతో లతో మేము మాట్లాడము, వారితో భేటీ కాము, మాటల్లేవ్, మాట్లాడుకోవడాలు లేవు అని హోటల్ లో ఉన్న శివసేన పార్టీ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు తేల్చి చెప్పారు. ఈ దెబ్బతో సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రేకి ఉన్న ఆశలు ఒక్కొక్కటి అవిరిఅయిపోతా ఉన్నాయని తెలిసింది.

Rebel: సీఎంకు సినిమా చూపించిన సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ప్రతిపక్ష పార్టీకి మద్దతుగా ఓటింగ్, గ్రేట్ ఎస్కేప్!

English summary

Rebel MLAs: Sena’s Milind Narvekar, Ravindra Phatak not allowed to meet rebel MLAs in Surat. Shiv Sena leaders Milind Narvekar and Ravindra Phatak, who reached Surat to meet party minister Eknath Shinde and other legislators and pacify them, were not allowed to meet the rebel MLAs.