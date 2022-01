కరోనా కల్లోలం- 24 గంటల్లో 2.86 లక్షల కేసులు : 19.59 శాతానికి చేరిన పాజిటివిటీ రేటు..!!

India

oi-Sai Chaitanya

దేశ వ్యాప్తంగా కరనా కల్లోలం కొనసాగుతూనే ఉంది. గతం రోజు కంటే స్వల్ప సంఖ్యలో కేసులు తగ్గినా.. తీవ్రత మాత్రం తగ్గటం లేదు. దేశ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ను వేగవంతం చేసారు. అనేక రాష్ట్రాలు ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నాయి. అధికంగా కేసులు నమోదు అయిన రాష్ట్రాల్లో స్వల్పంగా కేసులు తగ్గినట్లుగా గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇక, దేశ వ్యాప్తంగా గడిచిన 24 గంటల్లో తాజాగా 2,86,384 కేసులు నమోదయ్యాయి. వైరస్​తో మరో 573 మంది మరణించారు. 3,06,357 మంది మహమ్మారి నుంచి కోలుకున్నారు.

English summary

India reported less than three lakh daily Covid-19 cases for the third consecutive day, with 2,86,384 fresh cases and 573 deaths in the past 24 hours.