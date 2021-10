Revenge: అర్దరాత్రి భార్య, అత్త గొంతు చీల్చి చంపేశాడు, స్పాట్ లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి హత్య, బావ మిస్ !

India

oi-Mallikarjuna

గురుగ్రామ్/న్యూఢిల్లీ: పెద్దలు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న యువతి, యువకుడు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు ఓ కొడుకు ఉన్నాడు. వ్యాపారం చేస్తున్న భర్త డబ్బులు బాగానే సంపాదిస్తున్నాడు. రానురాను దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. తన భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని పదేపదే పుట్టింటికి వెలుతోందని భర్తకు అనుమానం పెరిగిపోయింది. తన భార్య అక్రమ సంబంధం గురించి ఆమె తల్లికి తెలిసినా పట్టించుకోలేదని, ఆమె కూతురిని రెచ్చగొడుతోందని భర్త ఆవేదనతో రగిలిపోయారు. భర్తతో గొడవ పడిన భార్య ఆమె పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఏడాది నుంచి కాపురానికి రావాలని భర్త అతని భార్యను వేడుకుంటున్నా ఆమె పట్టించుకోలేదు. నా కూతురు నీతో కాపురానికి రాదు అని అత్త తేల్చి చెప్పింది. భార్య, అత్త, బావమరిది తీరుతో భర్త రగిలిపోయాడు. స్నేహితుడిని వెంటపెట్టుకుని భార్య పుట్టింటిలోకి వెళ్లాడు. భార్య, అత్త గొంతు చీల్చేశాడు. అదే సమయంలో బావమరిది, అతని స్నేహితుడిపై రివాల్వర్ తో కాల్పులు జరిపారు. భార్య, అత్త, మరో వ్యక్తి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. బావమరిది పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఐసీయూలో ఉన్నాడు. భర్త దెబ్బతో భార్య, అత్తతో పాటు ఒకే ఇంటిలో ముగ్గురు దారుణ హత్యకు గురికావడం ఆ ప్రాంతంలో కలకలం రేపింది.

Illegal affair: భర్త మేనల్లుడితో భార్య ?, ఇంటర్ విద్యార్థికి ఆడదాని రుచి చూపించింది, క్లైమాక్స్ లో !

English summary

Wife: A 32-year-old man barged into a Faridabad house with his friend, slit the throats of his estranged wife and mother-in-law and fired at his brother-in-law and his business partner in their sleep.