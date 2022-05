Reverse: ఫ్రెండ్ కు ఫోన్ చేసి పిలిపించి భార్య మీద రేప్ చేపించిన భర్త, భార్య దెబ్బతో మైండ్ బ్లాక్, వీడు !

India

oi-Mallikarjuna

బరేలి/ లక్నో: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్నారు. ఇటీవల భార్య తీరులో మార్పులు రావడంతో ఆమె మీద భర్తకు అనుమానం మొదలైయ్యింది. తన స్నేహితులతో తన భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని భర్తకు అనుమానం మొదలైయ్యింది. భర్త స్నేహితులతో భార్య కూడా చనువుగా ఉంటున్ననది. చాలాకాలంగా భార్య మీద నిఘా వేసిన భర్త ఆమెను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవాలని ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా భార్య మాత్రం ఆమె భర్తకు ఎలాంటి చాన్స్ ఇవ్వలేదు. ఇదే సమయంలో భర్త ఓ స్కెచ్ వేశాడు. నా భార్యను నిర్జనప్రదేశంలోకి పిలుచుకుని వెలుతున్నానని, మీరు వచ్చి ఆమె మీద రేప్ చెయ్యండి అంటూ ఫ్రెండ్ కు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. అనుకున్న స్కెచ్ ప్రకారం భర్త అతని భార్యను బైక్ లో పిలుచుకుని నిర్జనప్రదేశంలోకి వెళ్లాడు. తరువాత అక్కడికి వెళ్లిన భర్త ఫ్రెండ్ అతని భార్య మీద అత్యాచారం చేశాడు. తరువాత భర్త పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి నా భార్య మీద నా స్నేహితులు రేప్ చేశారని కేసు పెట్టాడు. పోలీసులు బధితురాలిని విచారణ చేసి వివరాలు సేకరించారు. భార్య ఇచ్చిన స్టేట్ మెంట్ తో ఆమె భర్త మీద రివర్స్ కేసు నమోదు అయ్యింది. తన భార్య మీద రేప్ చేశారని కేసు పెట్టిన భర్త ఇప్పుడు కటకటాలపాలు కావడంతో కలకలం రేపింది. భార్యను అడ్డం పెట్టుకుని ఏదో చెయ్యాలని ప్రయత్నించిన భర్తకు ఇప్పుడు మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది.

English summary

Reverse: A farmer allowed his friend to rape his wife to frame his rivals with a fake rape complaint. His wife, 29, however, revealed her husband's plot to the police and got him arrested. The woman has been sent for medical tests.