మత మార్పిళ్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం- సుప్రీంకోర్టుకు నివేదిక

న్యూఢిల్లీ: మత మార్పిళ్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. తన అభిప్రాయం ఏమిటో తెలియజేసింది. ఈ మేరకు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి నివేదికను అందించింది. ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని రాష్ట్రాలు మత మార్పిళ్లను నియంత్రించడానికి తీసుకొచ్చిన చట్టాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు వివరణ ఇచ్చింది. ఆయా రాష్ట్రాలు ఈ తరహా చట్టాలను ఎందుకు తీసుకొచ్చాయనే విషయాన్ని సుప్రీంకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లింది.

