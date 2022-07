వామ్మో.. ఇంటికి రూ.3వేల కోట్ల కరెంట్ బిల్లు; దెబ్బకు ఆస్పత్రి పాలైన ఇంటిఓనర్... ఆపై

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ వ్యాప్తంగా విద్యుత్ ఛార్జీల మోత మోగుతోంది. మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు విద్యుత్ బిల్లు వస్తోందంటే ఆందోళన పడుతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. 2 వేల కరెంటు బిల్లు వస్తేనే దిగులు పడే మధ్యతరగతి వాసులు ఏకంగా 3 వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా కరెంట్ బిల్లు వచ్చింది అంటే ఏమైపోతారో ఒక్కసారి ఊహించొచ్చు. తాజాగా మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గ్వాలియర్లో అటువంటి సంఘటన చోటు చేసుకుంది.

English summary

Gwalior family receives Rs.3,419 crores electricity bill for house. The owner of the house fainted with shock and was admitted in hospital after receiving a current bill of Rs.3,419 crores. power distribution company claims that it is human error.