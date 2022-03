యుద్దానికి నెల రోజులు - లక్ష్యాన్ని చేరుకోని రష్యా : భారత్ పై ప్రభావం - నష్టం ఏ మేర..!!

India

oi-Sai Chaitanya

ఉక్రెయిన్ పై రష్యా యుద్దం ప్రారంభించి నెల రోజులు పూర్తయింది. కానీ, ఇంకా పుతిన్ తన లక్ష్యం చేరుకోలేదు. యుద్దం కొనసాగుతూనే ఉంది. అనేక ప్రపంచ దేశాలు యుద్దం ఆపాలని డిమాండ్ చేసాయి. రష్యా పైన ఆంక్షలు విధించాయి. ఉక్రెయిన్ కు బాసటగా నిలిచాయి. మూడు విడతల చర్చలు జరిగాయి. కానీ, యుద్దం ఆగలేదు. ఇదే సమయంలో భారత్ తటస్థ వైఖరి తీసుకుంది. ఐక్యరాజ్య సమితిలో రష్యాకు వ్యతిరేకంగా ఓటింగ్ విషయంలో న్యూట్రల్ గా వ్యవహరించింది. ఆ తరువాత అమురికా అధ్యక్షుడు బైడెన్ భార్ పైన కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. భారత్ రష్యా వ్యతిరేక నిర్ణయాల విషయంలో వణుకుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. బ్రిటన్ ప్రధాన బోరిస్ నేరుగా ప్రధానితో చర్చించారు. అయితే, ఈ యుద్దం ఎంతో నష్టాన్ని మిగిల్చింది.



English summary

A month has gone for Russias invasion over Ukraine but putin has not reached his goal, this has an impact on india too.