రక్షణ రంగంలో చైనాకు ధీటుగా భారత్: అమెరికా సహకారం: రష్యా హ్యాపీ: ఒక్క దెబ్బకు రెండు పిట్టలు

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: భారత్-అమెరికా మధ్య కొనసాగుతున్న దౌత్య సంబంధాలు, ఒప్పందాల వ్యవహారంలో ఓ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. శతృవుకు శతృవు మిత్రుడైనట్లు చైనాను ఎదుర్కొనడానికి భారత్‌ను అస్త్రంగా మలచుకుంటోంది. చైనాకు ధీటుగా తనదేశ రక్షణ వ్యవస్థను పెంపొందించుకోవడానికి అమెరికా.. భారత్‌కు తనవంతు సహకారాన్ని అందిస్తోంది. ఈ దిశగా మొదటి అడుగు పడింది కూడా. అత్యంత శక్తిమంతమైన ఎస్-400 క్షిపణి వ్యవస్థను కొనుగోలు చేయడంపై నిషేధించిన ఆంక్షలను అమెరికా తాజాగా ఎత్తేసింది.

English summary

The US House has passed by voice vote a legislative amendment that approves waiver to India against the punitive CAATSA sanctions for its purchase of the S-400 missile system.