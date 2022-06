Sadist: భార్యతో అసహజ సెక్స్, గ్రూప్ సెక్స్ ?, నగ్న వీడియోలు షేర్, పోలీసులు ఏం చేశారంటే ?, హైకోర్టు ఫైర్ !

India

బెంగళూరు/ ముంబాయి: ఐఐటీలో చదువుకునే సమయంలో యువతి, యువకుడికి పరిచయం అయ్యింది. కొంతకాలం ప్రేమించుకున్న యువతి, యువకుడు తరువాత పెళ్లి చేసుకుని కాపురం చేశారు. పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత భర్త అతని నిజస్వరూపం చూపించాడు. అసహజ సెక్స్ చెయ్యాలని, తన స్నేహితులకు పడక సుఖం ఇవ్వాలని, గ్రూప్ సెక్స్ కు అంగీకరించాలని భార్య మీద భర్త ఒత్తిడి చేశాడు. కొంతకాలం భర్త ఆగడాలను భార్య ఓపికగా భరించింది. అయితే భర్తలో ఎలాంటి మార్పురాకపోవడంతో ఆమె పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. భార్య కాళ్లు పట్టుకుని మళ్లీ కాపురానికి పిలుచుకుని వచ్చిన భర్త మళ్లీ అసహజ సెక్స్ చెయ్యాలని ఒత్తిడి చేశాడు. భార్య అంగీకరించకపోవడంతో భర్త రగిలిపోయాడు. భార్య ఏకాంతంగా ఉన్న సమయంలో, ఆమె బెడ్ రూమ్ లో ఉన్న సమయంలో తీసిన ఫోటోలు, వీడియోలును ఆమె తండ్రితో పాటు బందువులకు షేర్ చేశాడు. ఇక లాభం లేదని భార్య పోలీసులను ఆశ్రయించింది. పోలీసులు మాత్రం భార్య కేసును లైట్ గా తీసుకుని వరకట్నం వేదింపుల కేసు నమోదు చేసి చేతులు దులుపుకున్నారు. కొన్ని సంవత్సరాలు పోలీసుల చుట్టూ తిరిగిన భార్య హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. కేసు వివరాలు తెలుసుకున్న హైకోర్టు పోలీసుల మహిళ కేసు పట్ల ప్రవర్తించిన తీరుపై మండిపడింది. మీరు ఈ కేసును ఏ కోణంలో విచారణ చేశారు, మీ ఉద్దేశం ఏమిటి ? అని పోలీసులను నిలదీసిన హైకోర్టు కేసు విచారణ మరో పోలీసు అధికారికి అప్పగించాలని డీజీపీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రముఖ ఐఐటీలో చదివిన భర్త శాడిజం గురించి తెలుసుకున్న సామాన్య ప్రజలు షాక్ అయ్యారు.

Sadist husband: The Karnataka High Court recently pulled up the State police for its shoddy probe in a complaint filed by a wife accusing her husband of forcing her to have unnatural sex with him.