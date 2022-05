Sadist: తమ్ముడితో భార్య అక్రమ సంబంధం, భార్యకు విషం తాగించి చచ్చే వరకు వెయిట్ చేసిన భర్త, క్లైమాక్స్ !

India

oi-Mallikarjuna

భోపాల్/ మధ్యప్రదేశ్: వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి అతని భార్యతో కొంతకాలం సంతోషంగా జీవించాడు. భార్య ఎప్పుడు పుట్టింటికి వెళ్లాలని చెప్పినా భర్త కాదనకుండా ఆమెను తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు పంపించాడు. దంపతులతో పాటు భర్త కుటుంబ సభ్యులు, భార్య కుటుంబ సభ్యులు ఓ శుభకార్యానికి హాజరైనారు. శుభకార్యం ముగించుకుని భర్తతో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులు, భార్య కుటుంబ సభ్యులు అందరూ బయటకు వచ్చేశారు. అయితే ఆ సమయంలో భార్యతో పాటు ఆమె తమ్ముడు ఓ రూమ్ లో నుంచి బయటకు రాలేదని తెలిసింది. మూడు రోజుల తరువాత భార్య మాట్లాడలేనిస్థితిలో ఉన్న సందర్బంలో భర్త ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించాడు. తన భార్య మీద ఆమె బావ అత్యాచారం చేశాడని, ఆవేదనతో ఆమె విషం తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిందని భర్త వైద్యులకు చెప్పాడు. చికిత్స పొందుతూ భార్య చనిపోయింది. పోలీసులు కేసు విచారణ చెయ్యడంతో మతిపోయే విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. ఈ కేసులో భర్తతో పాటు అతని తండ్రిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అసలు మ్యాటర్ తెలుసుకున్న భర్త బంధువులు, చనిపోయిన మహిళ బంధువులు షాక్ అయ్యారు.

English summary

Sadist: A man poisoned his wife and waited for days till she reached the dying stage. He then admitted her to a hospital. She died during course of treatment in Madhya Pradesh.