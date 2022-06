Sadist: నిద్రపోతున్న భార్య చెయ్యి పూర్తిగా నరికేసిన భర్త, స్పాట్ లో భర్త ఫ్రెండ్స్, ఏం జరిగిదంటే !

India

oi-Mallikarjuna

కోల్ కత్తా/బురుద్వాన్: చిన్నప్పటి నుంచి చదువు మీద ఎక్కువ శ్రద్ద పెట్టిన యువతి డిప్లొమో నర్సింగ్ విద్యాభ్యాసం చేసింది. మొదట ప్రైవేట్ కార్పోరేట్ ఆసుపత్రిలో ఉద్యోగం చేసిన యువతికి పెళ్లి అయిపోయింది. భర్త ఇంటికి వెళ్లిన తరువాత ఆమెను ఆసుపత్రిలో నర్సుగా ఉద్యోగం చెయ్యడానికి వీలులేదని అడ్డుకున్నారు. భర్త చెప్పినట్లు వినాలని అనుకున్న ఆమె ఉద్యోగం మానేసింది. అయితే ఇటీవల భార్యకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నర్సుగా ఉద్యోగం వచ్చింది. తనకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చిందని ఆమె సంతోషించింది. అయితే ఉద్యోగం చెయ్యడానికి వీలులేదని, నువ్వు బయటకు వెళ్లకూడదని భార్త, అతని కుటుంబ సభ్యులు తేల్చి చెప్పారు.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వదలుకుంటే తరువాత ఉద్యోగం రాదని అనుకున్న మహిళ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నర్సుగా ఉద్యోగంలో చేరింది. ఆసుపత్రిలో ఉద్యోగం చేస్తున్న భార్య మీద అనుమానంతో భర్త రగిలిపోయాడు. అంతే ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి భర్త నిద్రపోతున్న అతని భార్య చెయ్యి పూర్తిగా నరికేసి తెగిపోయిన చెయ్యి బ్యాగ్ లో పెట్టి వేరే ప్రాంతంలో దాచిపెట్టి ఎస్కేప్ అయ్యాడు. చెయ్యి పూర్తిగా తెగిపోయిన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నర్సు బోరున విలపిస్తోంది.

English summary

Sadist: A 26-year-old man from Ketugram in East Burdwan allegedly chopped off the right hand of his wife, from wrist upwards, in an apparent attempt to prevent her from taking up the job of a nurse at a government hospital.