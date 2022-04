Sadist: భార్య బెడ్ రూమ్ ఫోటోలు, వీడియోలు ఫ్రెండ్స్ కు షేర్ చేసిన భర్త, ఫెండ్స్ సుఖం కోసం భార్యను ? !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: ఇంట్లో చూపించిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్న మహిళ కొంతకాలం ఆమె భర్తతో సంతోషంగా కాపురం చేసింది. దంపతుల మద్య గొడవలు జరగడంతో పెద్దలు రాజీ చేశారు. పెద్దలు రాజీ చేసినా ఆ దంపతుల కాపురం నిలబడలేదు. భర్తతో విడాకులు తీసుకున్న మహిళ ఆమె తల్లిదండ్రుల దగ్గర నివాసం ఉంటున్న సమయంలో మరో యువకుడు పరిచయం అయ్యాడు. పరిచయం అయిన యువకుడిని ప్రేమించిన ఆమె అతన్ని రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. గతంలో తాను భర్త నుంచి విడాకులు తీసుకున్నానని ప్రేమించిన వ్యక్తికి ఆమె చెప్పింది. రెండో భర్తతో ఆమె కొన్ని సంవత్సరాలు సంతోషంగానే ఉంది. తరువాత రెండో భర్త ఆమెను టార్చర్ పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు. నా జీవితం ఇంతే అంటూ ఆమె ఓపికగా అతనితో కాపురం చేస్తూ వచ్చింది. ఇటీవల భర్త ఫ్రెండ్స్ కొందరు భార్యకు కొన్ని ఫోటోలు పంపించారు. బెడ్ రూమ్ లో ఆమె నగ్నంగా ఉన్న సమయంలో తీసిన ఫోటోలు, వీడియోలు భర్త ఫ్రెండ్స్ పంపించడంతో ఆమె షాక్ అయ్యింది. నా బెడ్ రూమ్ లో నేను నగ్నంగా ఉన్న సమయంలో ఎవరు వీడియోలు, పోటోలు తీశారు అంటూ ఆమె హడలిపోయింది. అసలు మ్యాటర్ తెలుసుకున్న బాధితురాలు హడలిపోయి ఆమె రెండో భర్త మీద పోలీసు కేసు పెట్టడం కలకలం రేపింది.

English summary

Sadist: The Karnataka Police have filed an FIR against a man for allegedly circulating obscene pictures of his wife in Bengaluru and blackmailing her.