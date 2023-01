Santro Ravi: పోలీసు కొడుకు, చేసేది ఏం పని ?, రాష్ట్రాన్ని గడగడలాడించేశాడు, ఎవడు వీడు ?

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ మైసూరు: స్యాంటో రవి, స్యాంటో రవి, స్యాంట్రో రవి, ఇదే ఇప్పుడు ఇక్కడ హాట్ టాపిక్. స్యాంట్రో రవి ఎవరు ?, అతను ఏం చేశాడు ?, ఎలా అంత పేరు తెచ్చుకున్నాడు ? అని అమాయక ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు. స్యాంట్రో రవి అసలు మ్యాటర్ మొత్తం బయటకు రావడంతో అందరూ బిత్తరపోయారు. స్యాంట్రో రవి కథ ఓ పెద్ద సినిమా తియ్యవచ్చని ప్రతిపక్ష నాయకులు అంటున్నారు. అయితే స్యాంట్రో వ్యవహారం రోజురోజుకు ఒకో మలుపు తిరుగుతోంది. ఏదో అనుకుంటే ఏదో జరిగిందని కొందరు అనుకుంటున్నారు. అయితే కిలాడీ స్యాంట్రో రవి మాత్రం చాలా కూల్ గా ఉన్నాడని తెలిసింది.

English summary

Santro Ravi Story People shocked to know the real story, from police son to political leader, how did he do it in Karnataka.