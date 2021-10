అన్నాడీఎంకేలో శశికళ రీ ఎంట్రీ.. పన్నీర్ సెల్వం ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు, తమిళ రాజకీయాల్లో ట్విస్ట్

India

oi-Dr Veena Srinivas

తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొత్త ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. అన్నాడీఎంకే పార్టీ లోకి ఆ పార్టీ బహిష్కృత నేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత జయలలిత నెచ్చెలి శశికళ రీ ఎంట్రీ పై పార్టీ కో ఆర్డినేటర్ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వం ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వికె శశికళను తిరిగి పార్టీలో చేర్చుకోవడంపై పార్టీ హైకమాండ్ చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ఆల్ ఇండియా అన్నా ద్రవిడ మున్నేట్ర కజగం నేత ఓ పన్నీర్‌సెల్వం సోమవారం అన్నారు.

సామాన్యుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న స్టాలిన్ ; ఆరో తరగతి విద్యార్థినికి ఫోన్ చేసిన తమిళనాడు సీఎం .. ఎందుకంటే !!

English summary

Panneer Selvam Interesting comments on Sasikala re-entry in AIADMK is a twist in Tamil politics. Panneerselvam on Monday said that the party high command will discuss and decide on the re-induction of VK Sasikala into the party.