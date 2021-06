సర్కారును విమర్శిస్తే రాజద్రోహం కాదు-మళ్లీ చెప్పిన సుప్రీం- రఘురామకూ ఊరట ?

India

oi-Syed Ahmed

గత కొన్నేళ్లుగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విచ్చలవిడిగా నమోదు చేస్తున్న రాజద్రోహం కేసులపై సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ మరోసారి క్లారిటీ ఇచ్చింది. ప్రఖ్యాత జర్నలిస్టు, పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత వినోద్ దువాకు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన రాజద్రోహం కేసుపై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు దాన్ని కొట్టేసింది. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు రాజద్రోహం కాబోవంటూ మరోసారి కుండబద్దలు కొట్టింది. తాజాగా ఏపీలో రాజద్రోహం కేసు ఎదుర్కొంటున్న రెండు టీవీ ఛానళ్లలోతో పాటు వైసీపీ రెబెల్‌ ఎంపీ రఘురామరాజుకూ ఇది ఊరటనిచ్చింది.

English summary

The Supreme Court on Thursday quashed a sedition case registered against senior journalist and Padma Shri awardee Vinod Dua for his critical remarks about the Prime Minister and the Union Government in a YouTube telecast, while underscoring its 59-year-old verdict that “strong words” of disapproval about the ruling regime does not amount to sedition.