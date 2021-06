India

oi-Madhu Kota

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి వల్ల ప్రతిరోజూ వేలాది మంది చనిపోతుండగా, మరణాలకు అడ్డుకట్ట వేయదగిన వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రయ పూర్తి గందరగోళంగా మారిన పరిస్థితిలో.. కొవిడ్ సంబంధిత అంశాలపై సుప్రీంకోర్టు సుమోటోగా చేపట్టిన విచారణ సంచలన మలుపులు తిరుగుతున్నది. దేశంలో వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా కేంద్రం అవలంభిస్తున్న విధానాలను సుప్రీంకోర్టు తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది. మోదీ సర్కారు తీరు నిరంకుశంగా(Arbitrary) అహేతుకంగా(Irrational) ఉందని మండిపడింది. జస్టిస్ డీవై చంద్రచూడ్, జస్టిస్ ఎల్.నాగేశ్వరరావు, జస్టిస్ ఎస్.రవీంద్ర భట్ ధర్మాసం ఈ మేరకు బుధవారం అనూహ్య వ్యాఖ్యలు చేసింది.

English summary

The Supreme Court has made a prima facie observation that the Centre's vaccination policy, which does not provide free vaccination for those in the age-group of 18 to 44 years, as "arbitrary and irrational". The observation was made by a bench comprising Justices DY Chandrachud, L Nageswara Rao and S Ravindra Bhat in the suo moto case on COVID-related issues. The Court directed the Union to undertake a "fresh review" of the vaccination policy in the light of the concerns raised by the Court. Universal COVID vaccination can't be achieved by a policy that relies exclusively on digital portal says Supreme Court on CoWin website.