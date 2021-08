India

oi-Kannaiah

ఢిల్లీ: రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ సూపర్‌టెక్‌కు మంగళవారం సుప్రీంకోర్టు నుంచి భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సూపర్ టెక్ కంపెనీ మరియు నోయిడా అథారిటీలు వ్యవహరించి నిర్మించిన రెండు 40-అంతస్తుల టవర్లను కూల్చివేయాలని సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది. ఇది కాకుండా, 12 శాతం వడ్డీతో పాటు ట్విన్ టవర్స్ యొక్క ఫ్లాట్ యజమానులకు ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించాలని సూపర్‌టెక్‌ను సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది. అదే సమయంలో, టవర్ల కూల్చివేత ఖర్చును కూడా సూపర్‌టెక్ భరించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది.

40 ఫ్లోర్లు ఉన్న ఈ ట్విన్ టవర్స్‌లో మొత్తం 900 వరకు ఫ్లాట్లు ఉన్నాయి. అయితే రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ సూపర్ టెక్ నోయిడా అథారిటీతో కుమ్మక్కై నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ట్విన్ టవర్స్‌ను నిర్మించారని అత్యున్నత ధర్మాసనం పేర్కొంది. జస్టిస్ డీవై చంద్రచూడ్, మరియు జస్టిస్ షాలతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఈ ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఇక ఈ ట్విన్ టవర్స్‌లోని ఫ్లాట్లను ఎవరైతే కొనుగోలు చేశారో అలాంటి వారికి వెంటనే డబ్బులు చెల్లించాలని అది కూడా 12శాతం వడ్డీతో చెల్లించాలని అత్యున్నత న్యాయస్థానం వెల్లడించింది. డబ్బులు చెల్లించేందుకు రెండు నెలల సమయం ఇచ్చింది కోర్టు.

Supreme Court orders demolition of two 40-floor towers built by real estate company Supertech in one of its housing projects in Noida; says construction was a result of the collusion between the officials of the Noida authority and Supertech pic.twitter.com/5Vx3rSmHCd