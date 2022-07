School Bus: వరదలో చిక్కుకున్న స్కూల్ బస్సు.. విద్యార్థులను కాపాడిన స్థానికులు..

India

oi-Chekkilla Srinivas

గుజరాత్ లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షాలతో వాగులు, నదులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. జామ్​నగర్​ జిల్లాలో వర్షాలతో చెరువులు, నదులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. నానా వడాల గ్రామంలో నిన్న ఉదయం ఓ ప్రైవేటు పాఠశాల బస్సు.. వరద నీటి ప్రవాహంలో బోల్తా పడి అక్కడే నీటిలో చిక్కుకుపోయింది. స్థానికులు వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. ఇలోగా వారే బస్సుకు తాళ్లు కట్టి బయటకు లాగారు. ఆ సమయంలో బస్సులో 8 మంది విద్యార్థులు, ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు, డ్రైవర్​ ఉన్నారు. అందరు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

#WATCH | Gujarat: Locals rescue people after their school bus overturned as it got stuck in a turbulent flow of water triggered by heavy rainfall in Kalavad in Jamnagar district pic.twitter.com/k3gEiooWUh