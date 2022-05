India

అప్పుడప్పుడు విచిత్రాలు జరుగుతుంటాయి. ఈ మధ్య అన్నీ చిత్రాలే.. అవును... భార్యలు భర్తలపై దాడులు చేస్తున్నారు. ఓ భార్య బాధితుడు కోర్టును ఆశ్రయించాడు. సదరు వ్యక్తి మాములు పర్సన్ కూడా కాదు.. ఓ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్... తనకు జరిగిన అన్యాయంపై సీసీటీవీ కెమెరా ఏర్పాటు చేశాడు. తర్వాత కోర్టులో పిల్ వేయడంతో.. అతనికి భద్రత కల్పించాలని కోర్టు పోలీసు శాఖను కోరింది.

English summary

government school principal in Rajasthan, who accused his wife of domestic violence, has been given security after he approached a local court with videos that are in wide circulation online.