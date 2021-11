వంటింట్లో 144 సెక్షన్ విధించాల్సిందే: మండిపోతున్న టమాటా ధరలపై కేంద్రాన్ని టార్గెట్ చేసిన కాంగ్రెస్!!

India

దేశవ్యాప్తంగా టమాట ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. పెట్రోల్ ధరలను మించి టమాట ధరలు మంట పుట్టిస్తున్నాయి. ఏం కొనేటట్టు లేదు, ఏం తినేటట్టు లేదంటూ సామాన్యులు విలవిలలాడుతున్నారు. విపరీతంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా టమాట సాగు చేసిన అనేక ప్రాంతాలలో టమాట సాగు దెబ్బతినడంతో, టమాటాకు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగింది. ఒక్కసారిగా టమాట ధర జెట్ స్పీడ్ లో దూసుకుపోతున్న పరిస్థితి దేశానికి ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

విస్తారమైన వర్షాల కారణంగా దేశం అంతటా టమాటా ధరలు పెరిగాయి. కొన్ని దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కిలోకు 100 రూపాయలకి పైగా టమాట ధరలు చేరుకున్నాయి. ఇక ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) నేతృత్వంలోని కేంద్రంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తింది. ధరల నియంత్రణలో కేంద్రం విఫలమవుతోందని విమర్శిస్తుంది

Tomato prices are skyrocketing across the country. Congress is targeting the center over skyrocketing prices. Setairs lay down Section 144 in the kitchen, stating that no more than four tomatoes and four onions should be kept in the kitchen..