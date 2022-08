India

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీ వివాదం దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో సామాజిక కార్యకర్త అన్నా హజారే ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌కు తన నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ లేఖ రాశారు. 2012లో ఇండియా అగైనెస్ట్ కరప్షన్ ఉద్యమంలో తన సహచరుడిగా ఉన్న కేజ్రీవాల్‌కు రాసిన లేఖలో.. ఉద్యమం నుంచి బయటపడిన ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ.. "ఇతర పార్టీల మార్గాన్ని అనుసరించడం" ప్రారంభించిందని అన్నా హజారే విమర్శించారు.

మద్యం, సిగరెట్ల విక్రయాలపై కేజ్రీవాల్‌కు గతంలో ఉన్న వైఖరిని హజారే గుర్తు చేశారు. కేజ్రీవాల్ మాటలకు, ఆయన చర్యలకు తేడా ఉందని హజారే ఆరోపించారు. రాజకీయాల్లోకి రాకముందు కేజ్రీవాల్ రాసిన 'స్వరాజ్' పుస్తకం గురించి హజారే మాట్లాడారు. హజారే తనతోనే పుస్తకానికి ముందుమాట రాశారని.. గ్రామసభ గురించి, ఆదర్శవంతమైన మద్యం పాలసీ గురించి గొప్పలు రాశారన్నారు.

కేజ్రీవాల్ తాను బోధించినవన్నీ మరచిపోయారని, ఢిల్లీ ప్రభుత్వం మద్యం పాలసీని రూపొందించిందని, దీని ద్వారా మద్యం అమ్మకాలు, మద్యపానాన్ని ప్రోత్సహిస్తోందని హజారే ఆరోపించారు. 'స్వరాజ్' పేరుతో ఉన్న ఈ పుస్తకంలో మీరు ఎన్నో ఆదర్శవంతమైన విషయాలు రాశారు.. అప్పుడు మీపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నా.. కానీ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఆదర్శ సిద్ధాంతాన్ని మరిచిపోయినట్లున్నారు' అని హజారే లేఖలో రాశారు.

ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియాతో కలిసి కేజ్రీవాల్ రాలెగంసిద్ధి గ్రామాన్ని సందర్శించిన సమయం గురించి ఆయన మాట్లాడారు. "లోక్‌పాల్ ఉద్యమం కారణంగా మీరు మాతో చేరారు, అప్పటి నుంచి మీరు, మనీష్ సిసోడియా రాలెగంసిద్ధి గ్రామానికి చాలాసార్లు వచ్చారు. గ్రామస్థులు చేస్తున్న పనిని మీరు చూశారు. గ్రామంలో మద్యం, బీడీ, సిగరెట్‌లు గత కొంతకాలంగా అమ్మకానికి లేవు. 35 సంవత్సరాలు. మీరు దీన్ని చూసి స్ఫూర్తి పొందారు. మీరు దీన్ని కూడా ప్రశంసించారు."

"ఆప్ రాజకీయ మార్గాన్ని అవలంబించడం గురించి మాట్లాడింది. కానీ రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం మా ఉద్యమం లక్ష్యం కాదని మీరు మర్చిపోయారు" అని అన్నా హజారే పేర్కొన్నారు. మద్యం అమ్మకాలను అరికట్టడంలో లేదా పరిమితం చేయడంలో విజయం సాధించిన మహారాష్ట్రలోని పలు గ్రామాలను ఆయన ఎత్తిచూపారు. దేశ రాజధానిలో కూడా కేజ్రీవాల్ ఇదే విధానాన్ని అమలు చేస్తారని తాను ఊహించానని, అయితే అది జరగలేదన్నారు. "ఇటువంటి విధానాన్ని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కూడా ఆశించింది. కానీ మీరు అలా చేయలేదు. డబ్బుకు అధికారం, అధికారం డబ్బుకు డబ్బు అనే ఈ విష చక్రంలో ప్రజలు తరచుగా చిక్కుకుంటారు' అని హజారే వ్యాఖ్యానించారు.

