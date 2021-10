ఆర్యన్ ఖాన్ తో సెల్ఫీ ఎఫెక్ట్: చీటింగ్ కేసులో ఉన్న ప్రైవేట్ డిటెక్టివ్ పై లుకౌట్ నోటీసులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

ముంబై క్రూయిజ్ డ్రగ్స్ కేసులో అరెస్టయిన బాలీవుడ్ నటుడు షారూఖ్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్‌తో వైరల్ సెల్ఫీలో కనిపించిన ప్రైవేట్ డిటెక్టివ్ కె గోసవిపై పోలీసులు ఫోకస్ చేశారు. మూడు చీటింగ్ కేసుల్లో నిందితుడైన గోసవిపై ఇప్పుడు పూణే పోలీసులు లుకౌట్ నోటీసు జారీ చేశారు. షారూక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ తో సెల్ఫీ దిగటంతో ఆర్యన్ ఖాన్ కు గోసవికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అన్నదానిపై అందరి దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది.

English summary

Police are focusing on private detective K Gosavi, who appeared in a viral selfie with Aryan Khan, was arrested in the Mumbai cruise drugs case. Pune police have now issued a lookout notice against Gosavi, accused in three cheating cases