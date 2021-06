vaccine కొరత: సంచలన మలుపు -Sputnik V ఉత్పత్తికి సీరం సిద్దం -ఇండెమ్నిటీకి డిమాండ్

India

oi-Madhu Kota

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి రెండో దశ విలయం తగ్గుముఖంపట్టినట్లున్నా, త్వరలోనే మూడో వేవ్ తలెత్తుతుందని, అది సుదీర్ఘంగా 98 రోజులపాటు సాగుతుందని, సాధ్యమైనంత తొందరగా వ్యాక్సినేషన్ పూర్తిచేస్తే తప్ప ఆ గండం నుంచి గట్టెక్కలేమని నిపుణులు హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న వ్యాక్సిన్ల కొరత ఇబ్బందికరంగా మారింది. అయితే, గురువారం వెలుగులోకి వచ్చిన పలు అంశాలు వ్యాక్సిన్ల కొరత అంశంలో సంచలన మలుపులుగా నిలిచాయి...

English summary

The Serum Institute of India (SII) has applied to the Drug Controller General of India (DCGI) seeking permission to manufacture COVID-19 vaccine Sputnik V in the country, sources said on Thursday. The Pune-based firm has also sought approval for test analysis and examination. Russia's Sputnik V vaccine is currently being manufactured in India by Dr Reddy's Laboratories. After Pfizer and Moderna, Covishield-maker Serum Institute of India (SII) has asked for indemnity from liability, according to sources. All vaccine makers, whether Indian or foreign, should be granted the same protection, the Adar Poonawalla-led company has reportedly told the government.