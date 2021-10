India

oi-Chandrasekhar Rao

ముంబై: దేశంలో అన్ని రకాల బ్యాంకులకు పెద్దన్న పాత్రను పోషించే భారతీయ రిజర్వు బ్యాంక్ గవర్నర్‌గా శక్తికాంత దాస్‌ పునర్నియమితులు అయ్యారు. ఆయనను రీ అపాయింట్ చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. కేంద్ర మంత్రివర్గం ఏర్పాటు చేసిన అపాయింట్‌మెంట్స్ కమిటీ ఈ మేరకు ఆయన నియామకానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలపై ఆమోదముద్ర వేసింది. ఆయనను అదే పదవిలో పునర్నియమిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

Facebook: కొత్త పేరు..కొత్త లోగో ఇదే: అదిరిందయ్యా జుకర్‌బర్గ్: ఇక వర్చువల్ రియాలిటీ..

English summary

The Appointments Committee of the Cabinet has approved the reappointment of Shaktikanta Das as Governor of Reserve Bank of India (RBI) for a period of three years.