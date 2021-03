National

ముంబై: నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత, కేంద్ర మాజీమంత్రి శరద్ పవార్.. ఆసుపత్రిలో చేరారు. ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో ఆయన అడ్మిట్ అయ్యారు. బుధవారం ఆయనకు సర్జరీ కూడా నిర్వహించబోతున్నారు. ఈ విషయాన్ని పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు నవాబ్ మలిక్ వెల్లడించారు. ఆదివారం సాయంత్రమే ఆయన ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ అయ్యారని, 31వ తేదీన ఎండోస్కోపీ అనంతరం సర్జరీ నిర్వహిస్తారని చెప్పారు. మహారాష్ట్రలో శివసేన సారథ్యంలో అధికారంలో ఉన్న మహా వికాస్ అగాఢీ సంకీర్ణ కూటమిలో ఎన్టీసీ భాగస్వామ్య పక్షంగా కొనసాగుతోంది. ఇటీవలే శరద్ పవార్..గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌లో కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షాతో భేటీ అయ్యారు.

Our party president Sharad Pawar saheb was feeling a little uneasy due to a pain in his abdomen last evening and was therefore taken to Breach Candy Hospital for a check up.

Upon diagnosis it came to light that he has a problem in his Gall Bladder.