Lovers: ప్రియుడి కేసులో ట్విస్ట్, పోలీస్ స్టేషన్ లో గిరిష్మా ఏంచేసిందంటే ?, సీక్రేట్ పెళ్లి !

oi-Mallikarjuna

తిరువనంతపురం/కొచ్చి: ప్రియుడికి విషం పెట్టి హత్య చేసిన కాలేజ్ అమ్మాయి అసలు బండారం మొత్తం బయటకు వస్తోంది. ప్రియుడిని హత్య చేసి పోలీసులకు చిక్కిపోయిన కాలేజ్ అమ్మాయి ప్లాన్ మొత్తం రివర్స్ అయ్యింది. కొన్ని నెలల క్రితం ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్న సమయంలో తీసిన వీడియో బయటకురావడం కలకలం రేపింది. తన కూతురిని వదిలేయాలని, లేదంటే నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని కాలేజ్ అమ్మాయి గిరిష్మా తల్లి మాట్లాడిన వీడియో కూడా బయటకు వచ్చింది. ప్రియుడి హత్య కేసులో శిక్షపడుతుందని భయపడిన కాలేజ్ అమ్మాయి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఆత్మహత్యాయత్నం చెయ్యడం కలకలం రేపింది. ప్రియుడి హత్య కేసులో సాక్షాలు సేకరిస్తున్న సమయంలో గిరిష్మా ఆత్మహత్యాయత్నం చేసి మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రిలో ఐసీయూలో ఉంది.

English summary

Sharon's murder case: Girlfriend Greeshma tried to commit suicide at the police station in Thiruvananthapuram in Kerala. Video footage of the day when the murdered Sharon Raj and the accused Greeshma Marriage is out.