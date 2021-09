శిల్పా షెట్టి షాకింగ్- ముంబై పోలీసులకు రాజ్ కుంద్రా గురించి నిజాలు-ఛార్జిషీట్ లో వెల్లడి

India

oi-Syed Ahmed

బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా పోర్న్ రాకెట్ కేసులో ట్విస్ట్ లు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. తాజాగా ఈ కేసు దర్యాప్తు పూర్తి చేసిన ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు.. ఆమె భర్తతో పాటు పలువురిపై అభియోగాలు మోపారు. అలాగే శిల్పాషెట్టి వాంగ్మూలాన్ని కూడా నమోదు చేశారు. అయితే ఇందులో ఆమె తన భర్త గురించి, అతనితో ఏర్పడిన పరిచయం, సాన్నిహిత్యం గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు కలకలం రేపుతున్నాయి.

English summary

bollywood actor shilpa shetty says that she was busy and she didn't know what husband raj kundra was doing in porn rocket case.