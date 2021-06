Blast: మదరసాలో భారీ పేలుడు, పక్కనే మసీదు, ప్రార్థనలు జరిగిన తరువాత ?, ద్వంసం, పరుగు !

India

oi-Mallikarjuna

పాట్నా/బీహార్: మసీదు సమీపంలో ఉన్న మదరసాలో ఒక్కసారిగా అనుమానాస్పద స్థితిలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. పేలుడు దెబ్బతో మదరసా భవనం పూర్తిగా దెబ్బతినింది. ఈ పేలుడులో కొందరికి తీవ్రగాయాలైనాయని స్థానిక పోలీసులు అన్నారు. మసీదు సమీపంలో ఒక్కసారిగా పేలుడు జరగడంతో, ఆ భవనం పూర్తిగా ద్వంసం కావడంతో స్థానికులు బిత్తరపోయారు. బాంబు పేలుడు జరిగిందని పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెలుగు చూసింది.

English summary

Blast A massive blast took place on Tuesday morning in a Madarsa under Nagar police station in Bihar's Banka district, which completely destroyed he building. Two to three people are reported to be injured in this incident.