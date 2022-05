Shock: భార్యను లేపుకుపోయిన భర్త, కేసు పెట్టిన ఫ్యామిలీ, మార్కెట్ లో ముష్టియుద్దం, తలపట్టుకున్న పోలీస్ !

India

అహమ్మదాబాద్/గుజరాత్: ఒకే ప్రాంతంలో ఉంటున్న రెండు కుంటుంబాలు చాలా సంవత్సరాల నుంచి అన్యోన్యంగా ఉంటున్నారు. సమీప బంధువులు అయిన కుటుంబాల్లో ఓ అమ్మాయి, అబ్బాయి ఉన్నారు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితమే ఇద్దరి పెళ్లి జరిపించేశారు. అయితే ఆ సమయంలో అమ్మాయి మైనర్ కావడంతో కథ రసవత్తరంగా మారింది. ఈ స్టోరీ జరుగుతున్న సమయంలో భార్యను ఆమె భర్త లేపుకుపోయాడు. అంతే అబ్బాయి కుటుంబ సభ్యులు, అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు సూర్యానగర్ కూరగాయల మార్కెట్ దగ్గర గొడవకు దిగారు. ఇనుపరాడ్లు, కర్రలతో రెండు వర్గాలు దాడి చేసుకోవడంతో ఆరు మందికి తీవ్రగాయాలు అయ్యాయి. భార్యను ఆమె భర్త కిడ్నాప్ చేశాడని కేసు పెట్టడంతో పోలీసులు బిత్తరపోయారు. ఇప్పుడు ఈ కథ అక్కడ హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Wife: A 19-year-old woman ran away with her 23-year-old husband on Wednesday. Their families launched a search for them but not before getting into heated arguments and attacking each other.