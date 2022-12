Shock: ట్రక్ లో చోరీ చేసిన యువకుడు, దొంగను చితకబాది ట్రక్ బ్యానేట్ కు కట్టేసి?, వీడియోలు తీసి!

India

oi-Mallikarjuna

పంజాబ్/ముక్తాసర్: దొంగతనం చేసే వ్యక్తులు చాకచక్యంగా తప్పించుకుని పారిపోవడం అలవాటు చేసుకుంటారు. అయితే కొన్ని సందర్బంలో దొంగలు చిక్కిపోతుంటారు, అల దొంగతనం చేసిన వ్యక్తులను స్థానికులు చితకబాది దేహశుద్ది చేస్తున్న విషయం మనం చాలా సందర్బాల్లోనే చూశాము. దొంగలను పట్టుకుని కొట్టి చంపేసిన సంఘటనలు చూశాము.

దొంగతనం చేసిన వ్యక్తి టైమ్ బాగాలేకపోవడంతో స్థానికులకు చిక్కిపోయాడు. దొంగతనం చేసిన వ్యక్తిని స్థానికులు పట్టుకుని చితకబాదేశారు. చోరీ చేసిన వ్యక్తి గురించి స్థానికులు అందరికి తెలియాలని, వాడికి ఎవ్వరూ సహాయం చెయ్యకూడదని కొందరు అనుకున్నారు. చోరీ చేసిన వ్యక్తికి దేహశుద్ది చేశారు.

Taliban-style punishment has now started in Punjab!



See.. In Muktsar, a young man is being tied in front of a truck and taken to the police station for stealing two gunny bags.#Punjab #Muktsar pic.twitter.com/q9WgIwO9A2