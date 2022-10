నాకు లోన్ ఇవ్వకుంటే బ్యాంక్ పేల్చేస్తా.. బ్యాంక్ మేనేజర్ కు షాకింగ్ కాల్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

బ్యాంకు లోను కావాలని బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగే వారిని చూశాం. బ్యాంకు అధికారులను ప్రాధేయ పడేవాడిని, లోన్ కోసం పడరాని పాట్లు పడే వారిని చూశాం. లోన్ కోసం అడ్డదారుల్లో తిప్పలు పడే వారిని కూడా చూసి ఉంటాం. కానీ బ్యాంకు లోను కోసం ఏకంగా బ్యాంక్ మేనేజర్ కి ఫోన్ చేసి బెదిరించే వారిని ఎక్కడ చూసి ఉండం. ఇక అటువంటి ఘటన దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో చోటు చేసుకుంది.

English summary

An unknown person made a shocking call to the bank manager saying that he will blast the bank and kill the chairman of SBI bank if he does not give him a loan. The security manager of SBI Bank in Mumbai's Nariman Point lodged a complaint with police.