దసరా ఉత్సవాల్లో దాడులకు పీఎఫ్ఐ భారీకుట్ర.. ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యాలయాలు టార్గెట్; వెలుగులోకి మరో సంచలనం!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఈడి మరియు ఎన్ఐఏ దాడులతో పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా కు సంబంధించి తీగలాగితే డొంక కదులుతోంది. ఇటీవల ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పై దాడికి కుట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్లో దాడులకు కుట్ర చేశారని పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు సంబంధించి ఈడి కీలక విషయాలను వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. దాడులకు వీరికి శిక్షణ ఇచ్చినట్టు పేర్కొంది. ఇక ఇదే క్రమంలో తాజాగా మరో కొత్త విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దసరా సందర్భంగా కూడా దసరా ఉత్సవాల్లో హింసకు పీఎఫ్ఐ భారీ కుట్రకు తెర తీసింది అని నిఘా వర్గాల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

English summary

New things have come to light that the PFI has made a huge conspiracy to attack during the Dussehra celebrations and that the Nagpur RSS office were targeted by the PFI, revealed maharashtra anti terrorist squad..