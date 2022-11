Shraddha: శ్రద్ధా వాకర్ హత్య కేసులో మరో ట్విస్ట్.. బయటపడిన రెండేళ్ల కిందటి లేఖ..

India

oi-Chekkilla Srinivas

దేశంలో సంచలనం సృష్టించిన శ్రద్ధా వాకర్ హత్య కేసులో రెండేళ్ల కిందటి లేఖ బయట పడింది. ఢిల్లీలో అఫ్తాబ్ పూనావాలా చేతిలో హత్యకు గురైన శ్రద్ధా వాకర్ రెండేళ్ల క్రితమే తనను అఫ్తాబ్ చంపుతాడని భయపడి పోలీసులకు లేఖ రాసింది. ఆరు నెలల క్రితం శ్రద్ధా వాకర్ ను ప్రియుడు అఫ్తాబ్ పూనావాలా గొంతు కోసి హత్య చేశాడు. అనంతరం ఆమె మృతదేహాన్ని 35 ముక్కలుగా కోసి, 300 లీటర్ల ఫ్రిజ్‌లో దాచాడు. దాదాపు మూడు వారాల పాటు దక్షిణ ఢిల్లీలోని మెహ్రౌలీలోని అటవీ ప్రాంతంలో పడేశాడు. అర్ధరాత్రి దాటి చాలా రోజులు. హత్య మే నెలలో జరిగింది.

Shraddha Walker, who was murdered by Aftab Poonawala in Delhi, wrote a letter to the police fearing that Aftab would kill her two years ago. Six months ago Shraddha Walker was murdered by her boyfriend Aftab Poonawala.