సోదరుడి పెళ్ళిలో సడన్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చిన సోదరి.. ఒక్కసారిగా అందరిలో భావోద్వేగం; వీడియో వైరల్!!

సోదరుడి పెళ్లిలో ఒక సోదరి సడన్ సర్ప్రైజ్ వచ్చింది. మొదట పెళ్లికి తను రావడానికి కుదరదని చెప్పినప్పటికీ ఎవరికీ చెప్పకుండా వచ్చి పెళ్లిలో అందర్నీ ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.

రాదనుకున్న కూతుర్ని చూసిన తల్లిదండ్రులు భావోద్వేగానికి గురై కుమార్తెను గట్టిగా హత్తుకున్నారు. ఇక తన పెళ్లికి రాదని భావించిన సోదరుడు తన సోదరి తన పెళ్లికి రావడంతో సంభ్రమాశ్చర్యానికి లోనయ్యాడు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే..

The sudden surprise of the sister who came from the UK to her brother's wedding filled everyone with emotion. She said that anything comes after family. Now this video is going viral on social media.