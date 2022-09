Sister: లవర్స్, తమ్ముడికి రెడ్ హ్యాండెడ్ గా చిక్కిన అక్క, అక్క ఏం చేసిందంటే ?

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/ప్రయెగ్ రాజ్: మైనర్ అమ్మాయి అదే ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్న మైనర్ అబ్బాయితో ఆమె చనువు పెంచుకుంది. తెలిసీతెలియని వయసులో మైనర్లు ప్రేమలో పడ్డారు. ప్రియురాలి ఇంటిలో ఎవ్వరూ లేని సమయంలో ప్రియుడు ఆమె ఇంటికి వెళ్లి ఆమెతో శారీరక సంబందం పెట్టుకున్నాడు. ఒక్కరోజు అనుకోకుండా ప్రియురాలి తమ్ముడు ఇంటికి వెళ్లాడు. ఆ సందర్బంలో ప్రేమికులు ఇంటి లోపల డోర్ లాక్ చేసుకుని రాసలీలలు సాగిస్తున్నారని, తలుపులు తియ్యమని తమ్ముడు చెప్పినా అక్క మాత్రం ఎంతసేపటికి తలుపులు తియ్యలేదని తెలిసింది. అక్క విషయం తెలుసుకున్న తమ్ముడు మరోసారి నీప్రియుడు మన ఇంటికి వస్తే నీ గురించి అమ్మానాన్నకు చెబుతానని తమ్ముడు అతని అక్కకు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. కొన్ని రోజులకే తమ్ముడు ఇంటి సమీపంలో హత్యకు గురైనాడు.

English summary

Sister: A 16-year old girl was arrested along with her boyfriend and his accomplice in connection with the murder of her younger brother near Prayagraj in Uttar Pradesh.