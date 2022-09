Dubai: దుబాయ్ లో మొగుడు, దున్నేసిన దూద్ పేడా భార్య, వచ్చి వారం కాకుండానే మొగుడ్ని !

India

లూథియానా/పంజాబ్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత ఉద్యోగం చెయ్యడానికి భర్త దుబాయ్ వెళ్లాడు. మూడు సంవత్సరాల నుంచి భర్త దుబాయ్ లోనే ఉంటున్నాడు. భార్య ఇక్కడే ఉంటున్నది. ఇటీవల భర్త దుబాయ్ నుంచి చాలా సంతోషంగా సొంతఊరికి వచ్చాడు. దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన తరువాత మూడు రోజులు అతని భార్యతో బయటకు వెళ్లి వస్తున్నాడు. ఇంటి నుంచి ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లిన వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురైనాడు. దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే హత్యకు గురికావడంతో అతని భార్యను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుంటే అసలు మ్యాటర్ బయటకు వచ్చింది. దుబాయ్ మొగుడి భార్య దూద్ పేడా అని వెలుగు చూడటంతో కథ రసవత్తరంగా మారిపోయింది.

Paramour: A 35-year old man who returned to Punjab from Dubai after nearly three years was allegedly murdered by his wife, her paramour and an accomplice who is a juvenile.