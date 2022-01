Illegal affair: అర్దరాత్రి బావతో కలిసి భర్తను చంపేసిన భార్య, ఇంటి ఓనర్ కు షాక్, మ్యాటర్ !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/పూణే: కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్న మహిళ భర్త ఇంటికి వెళ్లి అతనితో సంతోషంగా కాపురం చేసింది. వివాహం చేసుకున్న తరువాత భర్త కూడా అతని భార్యతో జీవితాంతం కలిసి సంతోషంగా ఉండాలని అనుకున్నాడు. వివాహం జరిగిన కొంతకాలం పాటు దంపతులు అనోన్యంగా కలిసిమెలసి ఉన్నారు. భర్త కుటుంబ సభ్యులు అదే ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్నారు. భర్త అన్న వాళ్ల ఇంటికి ఎక్కువగా వచ్చి వెలుతున్నాడు. కొంతకాలం నుంచి దంపతుల మద్య గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. పెద్దలు, కుటుంబ సభ్యులు దంపతులకు నచ్చ చెబుతూ రాజీ చేస్తున్నారు. రాత్రి నిద్రపోయిన తన భర్త ఉదయం నిద్రలేవలేదని, అతను మాట్లాడటం లేదని భార్య చుట్టుపక్కల వాళ్లను, ఇంటి యజమానికి చెప్పి నానా హంగామా చేసింది. ఇంటి ఓనర్ తో పాటు స్థానికులు కొందరు భర్తను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే భర్త అప్పటికే చనిపోయాడని వైద్యులు చెప్పారు. భర్తది సహజమరణం కాదని, అతని శరీరం మీద అనేక గాయాలు ఉన్నాయని, గొంతు నులిమి చంపేశారని వైద్యులు చెప్పారు. పోలీసుల విచారణలో తన బావతో కలిసి తన భర్తను హత్య చేశానని భార్య అంగీకరించడం కలకలం రేపింది.

English summary

Wife: A 32-year-old woman, frustrated by her alcoholic husband’s harassment, allegedly strangled him to death with the help of her brother-in-law in Mundhwa.