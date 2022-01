కాస్త తగ్గిన కరోనా కేసులు: 1,68,063 కొత్త కోవిడ్ కేసులు; 4,461 ఒమిక్రాన్ కేసులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారత్ లో కరోనా మహమ్మారి పంజా విసురుతోంది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 1,68,063 కొత్త కోవిడ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నిన్నటి కంటే 6.4 శాతం తక్కువ కేసులు నమోదు అయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఇక ఇప్పటివరకు 4,461 ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. దేశంలో కరోనా కారణంగా గత 24 గంటల్లో 277 మంది మరణించారు.

English summary

In the last 24 hours, 1,68,063 new Covid cases were reported in India. There were 6.4 per cent fewer cases than yesterday. So far 4,461 Omicron variant cases have been registered. 277 people have died in the last 24 hours .