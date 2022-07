6 గంటలు: రెండోరోజు ముగిసిన సోనియా గాంధీ ఈడీ విచారణ, రేపు రావాలని ఆదేశం

India

oi-Shashidhar S

నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియాగాంధీని ఈడీ రెండో రోజు విచారించింది. మంగ‌ళ‌వారం 6 గంట‌ల పాటు వివిధ అంశాలపై ప్రశ్నలు వేశారు. నేష‌న‌ల్ హెరాల్డ్ కేసులో ఇప్ప‌టికే ఒకసారి సోనియా గాంధీ విచారణకు హాజరయ్యారు. మంగ‌ళ‌వారం ఉద‌యం కుమారుడు రాహుల్ గాంధీ, కూతురు ప్రియాంకా గాంధీ వాద్రా వెంట రాగా సోనియా గాంధీ ఢిల్లీలోని ఈడీ కార్యాల‌యానికి వెళ్లారు. అయితే రేపు కూడా రావాలని ఈడీ అధికారులు ఆదేశాలు జారీచేశారు.

English summary

Congress chief Sonia Gandhi left the Enforcement Directorate office after six hours of questioning in connection with the alleged financial irregularities in the Congress-supported Young Indian Private Ltd, which owns National Herald newspaper.