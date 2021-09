సోను సూద్ సంచలనం : ఐటీ దాడుల వెనుక ఎవరున్నారో తెలుసు; అలా ఏ పార్టీ ఆహ్వానించినా వెళ్తా !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి సమయములో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజల ఆదరాభిమానాలను చూరగొన్న సోను సూద్ ఆస్తులపై ఐటీ తనిఖీలు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ తనిఖీలలో 20 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఆదాయపు పన్ను ఎగ్గొట్టారు అని ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు సోను సూద్ ఆస్తులపై ఐటీ శాఖ వివరణ ఇచ్చింది. సోనూసూద్ ముంబైలోని నివాసంతో పాటు, మొత్తం సోనూసూద్ కి సంబంధించిన ఇరవై ఎనిమిది చోట్ల జరిపిన తనిఖీలలో అనేక తప్పుడు ఎంట్రీలను చూశామని ఐటీ శాఖ పేర్కొంది. దాదాపు 20కి పైగా తప్పుడు ఎంట్రీలను లెక్కల్లో గుర్తించామని పేర్కొన్న ఐటీ శాఖ దీనిపై పూర్తిగా దర్యాప్తు చేస్తున్నామని వెల్లడించింది.

English summary

Reacting to the IT searches, Sonu Sood bluntly said that everyone knew who was behind the IT department searches in his house and clarified that he had not wasted a single penny of the money of donations to his foundation