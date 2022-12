సోనూసూద్ ఆ వీడియోతో నెటిజన్లు షాక్ .. ఇదేం పని అంటూ రివర్స్ ఎటాక్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

సోను సూద్... రీల్ లైఫ్ విలన్... రియల్ లైఫ్ హీరో గా కరోనా కష్టకాలంలో ఎంతోమందికి సహాయం చేసి పెద్ద మనసు చాటుకున్న దేవుడిగా గుర్తింపు పొందాడు. బాలీవుడ్ నటుడు అయిన సోనుసూద్ అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో టాప్ ట్రెండింగ్ లో నిలిచారు. కరోనా కష్టకాలంలో లాక్ డౌన్ విధించిన సమయంలో, వలస కార్మికులు తమ కుటుంబ సభ్యులను చేరడం కోసం సోను సూద్ చేసిన సేవ ప్రతి ఒక్కరిని ఆకట్టుకుంది.

మమ్మల్ని తెలంగాణాలో కలపండి; మహారాష్ట్ర సర్కార్ కు 14 గ్రామాల ప్రజల షాక్!!

English summary

Sonusood has recently been criticized on social media after a video of him sitting at the foot board of a train was posted on social media.