Star Hero: వివాదంలో హీరో, హోటల్ లో దళితుడిపై దాడి ?, లాక్ డౌన్ లో పార్టీ, హోమ్ శాఖ ఎంట్రీ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ మైసూరు: స్టార్ హోటల్ లో సప్లేర్ ను ప్రముఖ హీరో చితకబాదాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ఇద్దరు ప్రముఖులు పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకోవడంతో వివాదం పెద్దది అయ్యింది. లాక్ డౌన్ లో నియమాలు ఉల్లంఘించి ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి పార్టీలు చేసుకోవడమే నేరమని, అలాంటిది హోటల్ లో పని చేస్తున్న దళితుడైన సప్లేర్ ను హీరో చితకబాదాడని ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత మీడియా ముందుకు వచ్చారు. నేను ఎవ్వరి మీద దాడి చెయ్యలేదని, సప్లేర్ మీద కేకలు వేశాను అంతే అని స్టార్ హీరో అంటున్నారు. ఇదే విషయంలో హోటల్ యజమాని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ప్రముఖ హోటల్ లో పని చేస్తున్న సిబ్బంది మీద స్టార్ హీరో దాడి చేశాడా ? అని విచారణ చెయ్యాలని సిటీ పోలీసు కమిషనర్ కు హోమ్ శాఖ ఆదేశాలు జారీ చెయ్యడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Aunty: బాత్ రూమ్ లో అత్త గొంతు కోసి చంపి బెడ్ రూమ్ లో అల్లుడి ఆత్మహత్య, భర్త లేని టైమ్ లో !

English summary

Star Hero: Sandesh Prince hotel owner Sandesh said Hero Darshan did scolded a supplier but he did not hit any one on that day.