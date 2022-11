India

oi-Rajashekhar Garrepally

గాంధీనగర్: గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కొద్ది రోజుల్లో జరగనుండగా.. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధినేత, ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ విస్తృతంగా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. సోమవారం సూరత్‌లో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ రోడ్ షో నిర్వహించారు. అయితే, ఈ సమయంలో కొందరు కేజ్రీవాల్ ర్యాలీపై రాళ్లు విసిరారు. దీంతో ఒకరిద్దరికి గాయాలయ్యాయి.

ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీపై అరవింద్ కేజ్రీవాల్ విమర్శలు గుప్పించారు. తనపై రాళ్లు విసరాల్సిన అవసరం ఏంటని ప్రశ్నించారు. మీ నాయకులు చెప్పారనే నాపై రాళ్లు దాడులు చేస్తున్నారా? అని పరోక్షంగా బీజేపీ నాయకత్వాన్ని నిలదీశారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై ప్రశ్నిస్తున్నందుకే తనపై దాడులు చేస్తున్నారని అన్నారు.

అయితే, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ర్యాలీపై ఎలాంటి రాళ్ల దాడి జరగలేదని స్థానిక పోలీస్ అధికారులు వెల్లడించారు. కేజ్రీవాల్ ర్యాలీగా వస్తున్న సమయంలో కొందరు మోడీ మోడీ అంటూ నినాదాలు చేశారని, వారిని తాము అదుపులోకి తీసుకున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.కానీ, కేజ్రీవాల్ మాత్రం తమపై రాళ్ల దాడి జరిగిందని ఆరోపించారు.

No incident of stone pelting was reported during (AAP national convenor) Arvind Kejriwal's rally. I was present on the spot. The rally was conducted peacefully. The accused was raising slogans of "Modi-Modi" during Kejriwal's rally, so he has been detained: Police