భారత్ లో కరోనా విలయతాండవం: వీకెండ్ లాక్ డౌన్, నైట్ కర్ఫ్యూలు విధించిన రాష్ట్రాలివే!!

భారతదేశంలో కరోనా మహమ్మారి వ్యక్తి నేపథ్యంలో ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. విపరీతంగా పెరుగుతున్న కేసులతో కఠిన ఆంక్షల దిశగా నిర్ణయాలను తీసుకుంటున్నాయి. కోవిడ్-19 కేసుల పెరుగుదల భారతదేశం అంతటా అధికారులను వారాంతపు లాక్‌డౌన్ మరియు రాత్రి కర్ఫ్యూలను విధించేలా ప్రేరేపించింది. తద్వారా సామూహిక సమావేశాలు, సూపర్ స్ప్రెడర్‌ గా కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి కొనసాగే సమయంలో ప్రజల కదలికలను పరిమితం చేసింది. 224 రోజుల తర్వాత మళ్లీ భారత్‌లో రెండు లక్షలకు చేరువగా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి.

కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ డేటా ప్రకారం, 27 రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో నాలుగు వేలకు పైగా ఒమిక్రాన్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇదిలా ఉంటే ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాలు వారాంతపు కర్ఫ్యూ లను విధించాయి. కొన్ని రాష్ట్రాలు రాత్రి కర్ఫ్యూ విధించి కరోనా కట్టడికి తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి.

Many states are imposing tough sanctions on India with the corona claw. While states like Delhi, Karnataka and Tamil Nadu have announced weekend lockdowns, Haryana, Punjab and Maharashtra have imposed night curfews.