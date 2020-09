హత్రాస్ ఘటనపై ప్రధాని మోడీ ఆరా..నిందితులపై కఠిన చర్యలు: యూపీ సీఎం యోగి

National

oi-Shashidhar S

హత్రాస్ దళిత యువతి మృతిపై దుమారం రేగింది. అంత్యక్రియలపై కూడా రగడ నెలకొంది. ఘటనపై విపక్షాలు ఏకీపారేయడంతో ప్రభుత్వం కూడా స్పందించింది. సిట్, ఫాస్ట్రాట్ కోర్టు కూడా ఏర్పాటు చేసింది. అయితే ఘటన గురించి ప్రధాని మోడీ కూడా ఆరాతీశారు. నిందితులను వదలొద్దని స్పష్టంచేశారు.

The allegations that funeral was conducted without family's consent are wrong. The father & brother gave their consent to conduct funeral at night. Family members were also present at funeral. Vehicle carrying victim's body was present at village from 12:45 to 2:30am: Hathras DM pic.twitter.com/RLYWI2R9nG