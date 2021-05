Super wife: పువ్వు లాంటి భార్యను బాల్ అనుకున్నాడు, క్రికెట్ బ్యాట్ తో కొట్టి చంపేశాడు, అదే డౌట్!

National

oi-Mallikarjuna

జైపూర్/ ఉదయ్ పూర్/ చెన్నై: మూడు నెలల పాటు లాక్ డౌన్ లో చిక్కుకుపోయిన భర్త తరువాత ఇంటికి చేరుకుని హమ్మయ్యా అని ఊపిరిపీల్చుకున్నాడు. కరోనా వైరస్ దెబ్బతో ఇంటికి దూరం అయిన భర్తకు అతని భార్య మీద అనుమానం ఎక్కువ అయ్యింది. ఇంట్లో భార్యకు తోడుగా పిల్లలు ఉన్నా భర్తకు మాత్రం ఆమె మీద అనుమానం తగ్గలేదు. నేను ఇంట్లో లేని మూడు నెలల ఏం జరిగింది ?, నా భార్య ఏం చేసింది ?, జరగరానిది ఏమైనా జరిగిందా ? అంటూ రకరకాలుగా అతను అనుమానం పెంచుకున్నాడు.

చాలా కాలం నుంచి ఇలాంటి ప్రశ్నలతోనే భార్య, భర్తలు గొడవలు పడుతూనే ఉన్నారు. గొడవ పెద్దది అయ్యి ముదిరిపాకాన పడటంతో సహనం కోల్పోయిన భర్త క్రికెట్ బ్యాట్ తీసుకుని బంతి పువ్వులాంటి భార్యను సిక్స్ కొట్టినట్లు కోట్టేశాడు. భర్త క్రికెట్ బ్యాట్ తో కొట్టడంతో బత్తిపువ్వు లాంటి భార్య తల ముక్కలై ఆమె ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోవడం కలకలం రేపింది.

English summary

Super wife: A man in Udaipur, Rajasthan allegedly beat his wife to death with a cricket bat in Udaipur. The incident took place in Maliyon ki Bhagal village of Gundali gram panchayat, under the limits of the Saira police station.