మోదీ సర్కారుపై వ్యాక్సిన్ పిడుగు -పూర్తి డేటా హిస్టరీ ఇవ్వండన్న సుప్రీంకోర్టు -అసాధారణ ఆదేశాలు

India

oi-Madhu Kota

దేశంలో వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి గందరగోళంగా మారి, కేంద్రం-రాష్ట్రాలు, ప్రభుత్వాలు-ప్రజల మధ్య అగాధం రోజురోజుకూ పెద్దదవుతోన్న నేపథ్యంలో సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కీలక చర్యకు ఉపక్రమించింది. కొవిడ్ సంబంధిత అంశాలను సుమోటోగా విచారణకు స్వీకరించిన సుప్రీంకోర్టు.. కేంద్రం అనుసరిస్తోన్న జాతీయ వ్యాక్సిన్ విధానాన్ని తూర్పారపట్టింది. కొన్ని వయసుల వారికి ఉచితంగా, మెజార్టీ వర్గాల నుంచి రుసుము వసూలు చేయడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది. అసలు వ్యాక్సిన్ల కొనుగోళ్లు, పంపిణీ, అర్హులైనవారి జాబితా సహా సమగ్ర వివరాలతో కూడిన డేటాను తమ ముందుంచాలంటూ కోర్టు ఆదేశాలిచ్చింది..

English summary

The Supreme Court has asked the Central government to furnish complete data on the government’s purchase history of all the COVID-19 vaccines till date including Covaxin, Covishield and Sputnik V. The Court ordered that the data should clarify: (a) the dates of all procurement orders placed by the Central government for all 3 vaccines; (b) the quantity of vaccines ordered as on each date; and (c) the projected date of supply.